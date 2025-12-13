Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Civil prendeu em flagrante o suposto jornalista Igor Guadagnini, responsável pelo portal Giro Americana.

Ele é acusado de extorquir uma rede de farmácias, exigindo dinheiro para retirar publicações negativas e impedir a divulgação de informações falsas.

A abordagem ocorreu no momento em que recebia o valor solicitado. O investigado permanece à disposição da Justiça.

Jornalistas e portais

Apesar de a profissão ter se tornado de mais fácil acesso nas últimas décadas, a prática de fazer o bater para receber segue, em especial em portais novos.

