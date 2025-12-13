Em clima de solidariedade e criatividade, crianças de todos os bairros de Americana serão presenteadas, neste fim de ano, com exemplares do Bruno Goods — uma versão inovadora dos tradicionais cadernos de colorir, que se tornou febre entre crianças e adultos pela proposta lúdica e educativa. A iniciativa é promovida pela BW Incentiva, fundo privado criado e mantido pelo empresário Bruno Wellington, com foco em ações sociais nas áreas de saúde, esporte e cultura.

Com páginas ilustradas com histórias e passagens bíblicas do Nascimento e vida de jesus, o caderninho reúne atividades, mensagens de fé e valores cristão. “O Bruno Goods nasceu para despertar as crianças para a leitura, mas também para gerar momentos de diversão entre a família. Ver esse material chegando às mãos das crianças de Americana me enche de alegria”, afirma Bruno Wellington, idealizador do projeto.

Livreto

Quem não conseguir receber o livreto pode solicitar gratuitamente um exemplar. O pedido pode ser feito pelas redes sociais @brunowellington.com.br ou diretamente pelo site bwincentiva.com.br, com entrega sem qualquer custo.

Sobre a BW Incentiva

A BW Incentiva é um fundo privado fundado e gerido por Bruno Wellington, criado para financiar iniciativas de impacto social nas áreas de saúde, esporte e cultura. A marca reúne e viabiliza projetos que promovem inclusão, cidadania e desenvolvimento humano em diversas comunidades do país, fortalecendo iniciativas que ampliam oportunidades e melhoram a qualidade de vida de milhares de pessoas.