Teatro de Arena de Americana recebe DJ de reggae Cleiton Rasta neste domingo

O Teatro de Arena Elis Regina, em Americana, recebe neste domingo (14), às 14h, o DJ Cleiton Rasta, direto de Alagoas, para uma apresentação da tour Debochando Legal. A entrada é solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Fenômeno na internet com mais de 340 mil seguidores no Instagram, Aletacio (nome de batismo do DJ Cleiton Rasta) é autor do vídeo da canção “Cabeça de Gelo”, que acumula mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.

DJ Tchelo Casagrande, Jah Dartanhan e Ressurreição são as outras atrações confirmadas na programação do evento, que tem realização privada e apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O Teatro de Arena fica na Rua Sergipe, 80, no Jardim Colina.

