Campanha de Doação de Sangue é neste sábado em Nova Odessa

Coleta acontece das 8h30 às 12h, no Ambulatório de Especialidades Médicas; iniciativa reforça parceria entre Prefeitura e Lions Club

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Lions Club, realiza neste sábado (13/12) a 4ª edição da Campanha de Doação de Sangue 2025. A ação acontecerá das 8h30 às 12h, no Ambulatório de Especialidades Médicas, localizado na Avenida João Pessoa, nº 833, no Centro. As coletas serão encaminhadas ao Hemocentro do Hospital de Clínicas da Unicamp, responsável pelo abastecimento de bolsas de sangue para a rede hospitalar regional.

A campanha tem como objetivo ampliar o número de bolsas disponíveis para atendimento emergencial, cirurgias e tratamentos contínuos, reforçando a importância da participação voluntária da comunidade.

Para doar sangue, é necessário:

Apresentar documento oficial com foto;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);

(menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal); Pesar mais de 50 kg ;

; Estar em boas condições de saúde;

Os organizadores recomendam que o voluntário esteja bem alimentado, tenha dormido adequadamente e não tenha ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas.

Critérios temporários de inaptidão:

Pessoas com sintomas de COVID-19 ou com teste positivo sem sintomas devem aguardar 10 dias para doar;

para doar; Quem fez tatuagens ou piercings deve aguardar 6 meses para doação;

para doação; No caso de piercings ou tatuagens na cavidade oral ou região genital, o período de inaptidão é de 12 meses após a retirada, devido ao risco de infecção.

