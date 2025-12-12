NM visita novo shopping de Americana, veja impressões

O NM visitou o novo shopping de Americana esta sexta-feira. Pouco público em um espaço bastante amplo e ainda com algumas lojas por serem abertas. O Pão de Açúcar, os cinemas e mais outras lojas ainda estão por estrear.

Com o teto muito alto e bastante abertura para ajudar na iluminação, shopping corre o risco de molhar os consumidores em dias de chuva mais forte. Apesar da primeira impressão ser de um shopping pequeno, quem caminha por todo o espaço acaba percebendo que não é tão pequeno assim.

O NM presenciou uma chuva de vento bem forte por volta das 15h. O piso ficou escorregadio e algumas lojas foram prejudicadas. Técnicos olhavam para o efeito da chuva buscando avaliar possíveis ações para reduzir danos em casos assim.

