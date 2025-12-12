Mostra artística cultural do projeto “Violando” é neste sábado em Americana

A mostra artística cultural do projeto “Violando – Música e Desenvolvimento” será realizada neste sábado (13), a partir das 9h, na Associação Atlética do São Jerônimo, na Rua Carlos Vassalo, 370, bairro São Jerônimo. A entrada é gratuita. A iniciativa é desenvolvida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção do Ponto de Cultura Paulo Freire.

O projeto foi desenvolvido durante os sábados de 2025, com aulas de violão para crianças e jovens de 9 a 25 anos, no CAIC Prof. Sylvino Chinelatto, no Jardim da Paz. As oficinas incluíram o fornecimento do instrumento musical. A mostra apresenta o trabalho desenvolvido após 10 meses de aula. Além do aspecto cultural, o projeto também tem caráter profissionalizante, com a formação de músicos aptos a ingressar no mercado de trabalho.

A iniciativa foi contemplada pelo edital de chamamento lançado pela administração municipal para fomentar ações visando a ampliação do acesso à cultura. “A Política Nacional Aldir Blanc prioriza a transformação social por meio dos projetos culturais e, atentos a esta demanda existente em Americana, o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi promoveram as ações necessárias para tornar este fomento uma realidade em nossa cidade”, explicou o secretário de Educação e de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

