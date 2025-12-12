Moradores de Americana têm entrada gratuita no Parque Ecológico no fim de semana

Os moradores de Americana têm entrada gratuita no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” (Zoo Americana) neste fim de semana, nos dias 13 (sábado) e 14 (domingo). A gratuidade é concedida uma vez por mês, mediante a apresentação de um documento com foto e um comprovante de endereço recente em nome do visitante. Menores de 18 anos ou dependentes devem comprovar o vínculo por meio de documento.

Visitantes de outras cidades ou pessoas que não apresentarem a documentação devem adquirir ingresso. Os valores são de R$ 10 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 5 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas. Crianças de até 5 anos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos têm entrada gratuita. Estudantes têm direito à meia-entrada mediante comprovação.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria até as 16h ou pelo site parque.americana.sp.gov.br, na aba “Ingressos”. Após o cadastro e a escolha do tipo de entrada, o visitante recebe por e-mail um código para apresentação na entrada.

Administrado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, o espaço abriga 384 animais de 102 espécies, entre mamíferos, aves e répteis, distribuídos em uma área de 120 mil metros quadrados.

O Parque Ecológico funciona de quarta a domingo, das 8h às 17h, na Avenida Brasil, 2.525, Jardim Ipiranga. Mais informações pelo telefone (19) 3406-2075.

