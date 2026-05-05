Serviço realizado pelo Departamento de Água e Esgoto pode causar dificuldades esta semana em Americana



O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza, nesta semana, a continuidade das obras de reforço e modernização do sistema de abastecimento com a interligação de novas redes executadas em diferentes pontos da área atendida pelo CR-12, Centro de Reservação que fica na região do Zanaga. Durante a execução dos trabalhos, pode ocorrer intermitência no abastecimento das proximidades do local da rede.

Os serviços fazem parte do conjunto de melhorias voltadas à redução de perdas de água, setorização do sistema e controle de pressão.

Nesta terça-feira (5), os trabalhos serão realizados em trecho da Avenida Antônio Centurione Boer, podendo afetar a parte baixa do Jardim Brasil, além dos bairros Vale das Nogueiras e Residencial Praia dos Namorados.

Na quarta-feira (6), a interligação ocorre em trecho da Rua Antônio Zacarias, na região do Jardim Brasil.

Já na quinta-feira (7), as equipes atuam em dois pontos: na Rua Antônio Conselheiro, na região do Antônio Zanaga, e na Rua do Linho, no Distrito Industrial Abdo Najar.

Para a execução dos serviços, será necessária a interrupção temporária do abastecimento nos trechos atendidos, podendo ocorrer intermitência no fornecimento de água nas regiões envolvidas durante o período de trabalho. A normalização ocorrerá de forma gradual após a conclusão das interligações, o que deve acontecer no próprio dia.

As intervenções são etapas fundamentais para integrar as novas redes ao sistema existente, permitindo maior controle operacional, equilíbrio de pressão e redução de perdas.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, essas ações são essenciais para consolidar os investimentos realizados. “As interligações garantem que todo o sistema funcione de forma integrada e eficiente. Esse trabalho é fundamental para reduzir perdas, melhorar a distribuição e trazer mais estabilidade ao abastecimento”, destacou.

As melhorias integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, reforçando o compromisso com a modernização do sistema e a segurança hídrica no município.