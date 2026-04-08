O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que o abastecimento de água poderá ser temporariamente interrompido nesta quinta-feira, 9 de abril, devido à execução de interligação da nova rede mestre na Rua Belém, no reservatório do Planalto do Sol.

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A intervenção faz parte de uma manutenção programada e tem como objetivo promover melhorias no sistema de abastecimento, garantindo maior eficiência e segurança na distribuição para a região.

Bairros que poderão ser afetados falta d’água:

Planalto do Sol, Cidade Nova e Zabani.

Os serviços estão previstos para ocorrer das 8h às 14h. A normalização do abastecimento deve ocorrer gradativamente após a conclusão dos trabalhos, com previsão de regularização a partir das 18h do mesmo dia.

O Departamento orienta os moradores das áreas afetadas a fazerem uso consciente do líquido, utilizando as reservas das caixas d’água e adotando medidas que ajudem a minimizar eventuais transtornos.

Prefeitura de Santa Bárbara intensifica conservação de estradas

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste segue com diversas frentes de trabalho cuidando dos espaços públicos da cidade. A equipe de estradas iniciou nesta quarta-feira (8) a conservação da Estrada da Areia Branca atuando com nivelamento, direcionamento das águas e cascalhamento dos pontos críticos. A iniciativa tem como objetivo garantir o tráfego de veículos.

Nesta semana a conservação de estradas foi realizada nas ruas do Beira Rio e nas ruas Catarina Catussatu Furlan e José Domingues de Oliveira no Cruzeiro do Sul.