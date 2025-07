Isaías do Teatro faz campanha pra concluir recuperação após AVC

Arrecadado até agora R$ 1.570,00 e a m eta é de R$ 6.000,00. Foram por enquanto 24 Apoiadores.

Isaias do Teatro vakinha de ajuda

Eu sou Isaias Brugnerotto e preciso de tua ajuda para arrecadar um valor de 6.000,00(sessões+transporte) reais a fim de realizar um tratamento de neuromodulação transcraniana numa clínica particular localizada na cidade de Campinas-sp/ chamada Espaço Ludens.

Tive um AVC isquêmico em dezembro de 2019 e como sequelas tive o lado esquerdo do meu corpo paralisado, cognição e fala prejudicadas com quadro de depressão e transtorno de ansiedade.Estava desempregado na época e graças a ajuda de familiares e amigos(as) pude começar sessões de fisioterapia em casa mesmo. Desde então venho realizando sessões de fisioterapia numa clínica conveniada com a prefeitura municipal de Americana e hidroginástica adaptada numa academia particular. Mesmo com todo este aparato com profissionais de saúde e exercícios solitários em casa não consegui me recuperar 100%.

Faço uso de bengala pra me locomover para evitar quedas e acidentes e não tenho coordenação dos movimentos do meu antebraço, mão, pé e dedos esquerdos, dependendo do auxílio de minha mãe de 85 anos. Consegui me aposentar por invalidez em 2023, mas o valor que recebo do INSS não é suficiente para cobrir este tratamento inovador e caro que ainda não é oferecido pelo SUS.Preciso da ajuda de cada pessoa, conhecida ou mesmo desconhecida para tornar o sonho de ter uma vida normal e feliz em realidade.

