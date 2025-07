Shopping ParkCity Sumaré realiza Campanha do Agasalho junto da Apae

As doações podem ser feitas até o dia 20 de agosto às famílias em situação de vulnerabilidade

O Shopping ParkCity Sumaré, em parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), está promovendo uma Campanha do Agasalho para arrecadar roupas de frio, cobertores e sapatos. Todo o material doado será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com um inverno mais rigoroso do que o de anos anteriores, a demanda por agasalhos aumentou consideravelmente, e muitas pessoas precisam de ajuda para aquecer seus familiares, especialmente as crianças.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que as doações podem ser feitas até o dia 20 de agosto. O ponto de arrecadação está localizado em frente à loja Life by Vivara.

“As doações podem ser feitas todos os dias, durante o horário de funcionamento do Shopping. Todo tipo de agasalho é bem-vindo. As peças só precisam estar em bom estado de conservação”, comenta Gisele. Todas as doações serão destinadas aos alunos assistidos pela APAE e seus familiares.

Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré, lembra que doar é um gesto de empatia que contribui para amenizar o sofrimento de quem enfrenta o frio sem a proteção adequada. “Sabemos que o inverno é um período difícil para muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Com a Campanha do Agasalho, queremos minimizar essa realidade e incentivar o engajamento coletivo para mobilizar o maior número possível de pessoas em prol de uma causa tão importante para a comunidade”, comenta Joelma.

Serviço:

Campanha do Agasalho do Shopping ParkCity Sumaré

Ponto de arrecadação: em frente à loja Life by Vivara.

Quando: todos os dias, no horário de funcionamento do Shopping.

