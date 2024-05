Após viver personagens marcantes em megaproduções da televisão brasileira, Isis Valverde foi escalada como a protagonista feminina em ‘Corrida dos Bichos’

novo filme produzido pela Prime Video e O2 Filmes, com direção de Ernesto Solis, que também atua como criador e roteirista, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles.

Reconhecida por papéis como Rita, em ‘A Força do Querer’, Suelen, em ‘Avenida Brasil’, Sereia Maria, em ‘O Canto da Sereia’, a artista vem direcionando sua carreira para novas produções do cinema, como o recente ‘Angela’, filme em que interpreta Ângela Diniz ao lado de Bianca Bin e Gabriel Braga Nunes, e outros longas e séries nacionais e internacionais ainda para 2024.

‘Corrida dos Bichos’ inicia as rodagens nesta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro, e promete efeitos visuais únicos para apresentar um futuro distópico e cheio de ação. Além de Isis Valverde, o elenco também conta com Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera e Seu Jorge.

