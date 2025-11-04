Jacira comemora lei 'Feira do Emprego' e Juliana cobra 'Alimenta'

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) acompanhou na segunda-feira (3), no gabinete do prefeito Chico Sardelli, a sanção de um projeto de lei de sua autoria que inclui a feira “Emprego Já” no calendário oficial de eventos de Americana.

Segundo a parlamentar, a inclusão da feira no calendário oficial de eventos da cidade será crucial para fortalecer a economia local, combater o desemprego e estabelecer um canal direto e eficiente entre a mão de obra e as empresas.

“Americana, assim como outras cidades, enfrenta desafios envolvendo o desemprego. A feira ‘Emprego Já!’ cria uma conexão real e de alto impacto entre quem está contratando e quem está buscando trabalho, transformando-se em um motor de desenvolvimento e prosperidade para o município”, disse Jacira.

A vereadora lembrou ainda que a primeira edição da feira, realizada no dia 31 de maio pela secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, reuniu cerca de 40 empresas, mais de 2,5 mil vagas e mais de 4 mil candidatos no Terminal Metropolitano. “Isso não só facilitou a recolocação de profissionais no mercado, mas também promoveu a inclusão social, oferecendo aos jovens o primeiro emprego”, concluiu.

Professora Juliana pede informações sobre cartão “Americana Alimenta”

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações à secretaria municipal de Saúde sobre o funcionamento do “Cartão Americana Alimenta”.

No documento a parlamentar explica que o cartão é um programa social da prefeitura destinado a famílias em situação de vulnerabilidade criado em 2022 para combater a insegurança alimentar no município. Os beneficiários recebem mensalmente um cartão com crédito para a compra de alimentos.

A autora pergunta quantas famílias atualmente estão cadastradas no CADÚnico e recebem o Bolsa Família; qual a metodologia utilizada pela secretaria para escolher as famílias beneficiárias; se existe em vigência mecanismo de controle ou auditoria do benefício e como o programa dialoga com políticas estaduais e federais voltadas à primeira infância.

“Todas essas perguntas vão no sentido de entender de maneira integral a concepção dessa política pública. As ações em Assistência Social são especialmente complexas pois demandam o entendimento, da administração pública, em relação aos fatores cotidianos que determinam o bem-estar, a qualidade de vida e as condições de superação das vulnerabilidades das famílias beneficiadas por essas políticas.

As questões do requerimento, portanto, vão desde os critérios e procedimentos de admissão de beneficiários, passam pela lógica e mecanismos de implementação, monitoramento e acompanhamento das famílias titulares do cartão, incluindo o cumprimento das condicionalidades exigidas para receber o benefício, até finalmente os indicadores de impacto que o Poder Executivo espera com essa medida, isso é, as mudanças profundas e duradouras no condição de vida das famílias atendidas pela política de assistência” , afirma Juliana.

O requerimento será discutido e votado na próxima sessão.

