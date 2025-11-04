Um rapaz que queria que a mãe pagasse uma corrida de uber para a namorada acabou detido por agressão na manhã desta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O filho, de 19 anos, queria que mãe (52) acompanhasse a companheira ao hospital, mas esta disse que não podia por conta do trabalho.
A equipe Anjo da Guarda da mulher foi até a rua Júlio Pires Barbosa no Parque Planalto para atender o caso por volta das 8h15. O rapaz foi detido e levado à DDM, onde teve a prisão ratificada.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP NATUREZA: VIOLENCIA DOMÉSTICA/AMEAÇA/DANO
DATA: 04/11/2025 HORA: 8h15 LOCAL: Rua Júlio Pires Barbosa, 166, Parque Planalto.
EQUIPE: 1 VTR 120 Anjo da Guarda da Mulher
Relatório
A equipe de Anjo da Guarda da Mulher deslocou-se até a Rua Júlio Pires Barbosa, 116, para averiguar uma denúncia de violência doméstica. Em contato com a vítima V.M.P. 52 anos ela relatou ter ocorrido um desentendimento com seu filho, R.F.M. 19 anos a poucos instantes. A discussão teve início quando o autor solicitou dinheiro para custear Uber à sua companheira, que iria até o pronto socorro, pedindo ainda que a genitora a acompanhasse.
A vítima recusou, informando que não poderia se ausentar do trabalho e que também não tinha dinheiro. Diante da negativa, o indivíduo passou a proferir ofensas e por diversas vezes a chamou de “vagabunda”, e, na sequência, desferiu chutes contra o guarda-roupa, portas e corrimão da escada da residência, ocasionando danos materiais, como consta fotos em anexo. Ainda informa que este fato já ocorreu anteriormente, mas que somente hoje optou por registrar a ocorrência e solicitar uma medida protetiva, pois teme por sua segurança e integridade física.
O suspeito conseguiu se evadir do local e de posse das características foi localizado nas proximidades; então recebeu voz de prisão, foi detido e apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher. A autoridade de plantão Dr. Leonardo de Freitas Silva ratificou a prisão em flagrante, conforme B.O/PC NºQE1212-1/2025, de natureza AMEAÇA e foi solicitado medida protetiva de urgência a vítima.