Prefeitura de Americana inicia curso de manicure na região do Monte Verde

A Prefeitura de Americana, por meio do Programa Futuro Certo, iniciou nesta segunda-feira (3) mais uma edição do curso gratuito de Técnicas de Manicure e Pedicure, desta vez na região do bairro Monte Verde. A atividade é realizada em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

Nas aulas, as alunas vão aprender técnicas de embelezamento das unhas e receberão orientações sobre normas de biossegurança, essenciais para a prática profissional. A formação terá duração de 36 horas, com entrega de certificados para as participantes.

O Programa Futuro Certo é desenvolvido pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de promover e incentivar ações de qualificação profissional e inclusão produtiva.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da iniciativa. “É uma oportunidade para as pessoas que desejam se aprimorar na função ou aprender uma nova profissão que possa gerar renda e fortalecer a autonomia das participantes”, disse.

O curso conta com o apoio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), mantido pela Cruzada das Senhoras Católicas, e do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Nossa Senhora Aparecida.

