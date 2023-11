Jantar da ACIAS reúne 400 convidados

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré reuniu cerca de 400 convidados no Jantar da ACIAS, realizado no sábado, 28, no San Ville Hall.

Tradicional evento do calendário empresarial do município, o jantar celebra o aniversário da entidade, que no dia 17 de setembro completou 54 anos.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Para garantir uma noite impecável, festiva e agradável a todos, a equipe da ACIAS cuidou atentamente de cada detalhe da produção do evento. O ambiente foi minuciosamente preparado para encantar os convidados. E encantou. Dentro e fora do jantar. Nas redes sociais, o evento foi só elogios.

O Jantar da ACIAS reuniu associados, empresários, autoridades, representantes de classe e de associações comerciais da região, além de diretores da entidade. Patrocinadores e apoiadores também estiveram presentes no evento.

Além do apoio dos patrocinadores, fundamental para o sucesso do evento, o Jantar da ACIAS contou com fornecedores consagrados do mercado como o Fazan Buffet e Carla Magalhães Decoração. A Banda Palooza animou a festa.

O Natal Mágico

Passado o jantar, a ACIAS já trabalha na organização de um grande evento que deve encantar a cidade. Pela primeira vez, a entidade traz para Sumaré uma parada de natal. O Natal Mágico será realizado no dia 20 de dezembro, na Avenida 7 de Setembro, a partir das 19h. “Será uma grande celebração de Natal que promete animar o público, além de fortalecer o comércio local nesta data que é a mais importante do ano”, comentou o presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira. A parada Natal Mágico vai reunir mais de 30 personagens.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP