Jardim Botânico comemora 16 anos com programação especial neste sábado

Em comemoração aos 16 anos do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, uma programação especial de aniversário para os visitantes e frequentadores do espaço será promovida neste sábado (28), das 8h às 11h. Às 10h30, haverá uma solenidade com a presença de autoridades. O Jardim Botânico foi inaugurado em 27 de outubro de 2007.

A programação contará com um café da manhã, pipoca e algodão doce, Feira de Artesanato Ameriart, aferição de pressão, teste de glicemia, orientações da Secretaria de Saúde, informativos virtuais da Unimed, atividades físicas, entre outras ações.

“É um momento de celebração deste espaço tão especial para a cidade e para o meio ambiente, pois preserva espécies nativas de árvores, cerca de sete mil espécies, pista de caminhada, numa área de 100 mil metros quadrados. A Administração Municipal mantém a conservação do Jardim Botânico, muito importante para o clima, fauna e flora, que integra todo um complexo formado pelo Parque Ecológico, Viveiro Municipal e Observatório Municipal, espaços que promovem o bem-estar e qualidade de vida da população”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato Oliveira.

Na área do Jardim Botânico também está a nascente do Córrego do Parque, que se estende pela Avenida Brasil. O local tem pista de exercícios numa extensão de 1,2 mil metros. Funciona todos os dias, das 6h às 20h, com entrada gratuita. O endereço é Rua Abrahim Abraham, s/nº – Parque Residencial Nardini.

