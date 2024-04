Jardim Guanabara ganha novo campo de futebol society

O prefeito Chico Sardelli inaugurou o novo campo de futebol society do Jardim Guanabara, na Rua do Castelo, nesta quinta-feira (18). O espaço conta com gramado sintético, alambrados e iluminação de LED. A obra faz parte de uma série de reformas e construções nos equipamentos esportivos de Americana.

“Muito feliz com mais uma obra sendo entregue no esporte americanense e mais um avanço para a comunidade dessa região. Agora temos aqui um espaço preparado para receber crianças, jovens e adultos, promovendo lazer, bem-estar e qualidade de vida. Tenho certeza que o campo será muito bem utilizado pelos moradores do bairro”, celebrou o prefeito Chico.

Além do novo gramado com traves e redes, o espaço recebeu também melhorias no entorno, que incluíram limpeza, plantio de grama, construção de passeio público, instalação de canaletas e demarcação de vagas de estacionamento.

“Essa área passou por uma grande transformação e é muito gratificante ver o que se tornou hoje. O esporte de Americana está se desenvolvendo cada dia mais, com tantas inaugurações e reformas. Isso é o que buscamos sempre, levar qualidade e infraestrutura à nossa população. Parabéns a todos os envolvidos”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“São várias entregas ao longo dos últimos meses e me sinto muito honrado em fazer parte disso. Esse espaço, que não tinha nenhuma infraestrutura, agora conta com um campo novinho e em breve terá muito mais atrativos para os moradores, trazendo vida a essa área. Agradeço ao prefeito Chico e ao vice Odir por este carinho com o nosso esporte”, completou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A cerimônia de inauguração também contou com a presença do vereador Thiago Martins, do ex-deputado federal Vanderlei Macris, do suplente de vereador Renan de Ângelo e dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente) e Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios).

A obra tem investimento total de R$ 337.313,20, sendo R$ 286.500,00 provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal Vanderlei Macris, intermediada pelo suplente de vereador Renan de Ângelo, e R$ 50.813,20 de contrapartida da Prefeitura. Toda a tramitação para viabilizar o acesso aos recursos foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Mais notícias da cidade e região

Futebol society

Além do novo espaço no Jardim Guanabara, a estrutura de futebol society em Americana tem crescido também em outros bairros. Em 2023, a Prefeitura inaugurou um novo campo no Jardim Alvorada e revitalizou o que já existia no Antônio Zanaga. Este ano, foram anunciados novos equipamentos nas regiões da Praia Azul e Jardim Mário Covas, além de melhorias no campo da Praça Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim.