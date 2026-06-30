A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 350 vagas de emprego abertas para unidades da Friboi e Seara no interior de São Paulo. As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Lins (152), Amparo (70), Itapetininga (50), Andradina (40), Barretos (34) e Cajamar (3), e são para início imediato.

As vagas são para diversas funções dentro da indústria de alimentos, inclusive com processos seletivos para o programa Evoluir, direcionado a jovens aprendizes, e incluem cargos para candidatos com ou sem experiência, além de oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Na unidade da Friboi, em Lins, há 152 oportunidades de trabalho abertas: operador de produção (30), refilador (20), desossador (10), uma para eletricista e uma para mecânico de manutenção, além de 90 vagas para jovens aprendizes, com idades entre 18 e 23 anos.

Para as funções de eletricista e mecânico de manutenção, é necessário ter formação técnica e experiência. Os interessados devem entregar currículo presencialmente na unidade, localizada na Via de Acesso Lins-Getulina, s/n – Parque Industrial, das 7h às 9h, ou enviar para o e-mail: [email protected].

Em Amparo, são 70 vagas de emprego abertas na unidade da Seara, destinadas ao cargo de operador de produção. Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer presencialmente à unidade, localizada na Rodovia João Beira, km 48,2. As entrevistas são realizadas a partir das 8h para candidatos às vagas do turno da manhã e a partir das 16h para os interessados nas funções do turno da tarde.

Em Itapetininga, a unidade da Seara está com 50 vagas de emprego abertas para operador de produção (48), além de técnico de segurança e enfermeira do trabalho. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]. Também é possível se candidatar presencialmente na unidade, localizada na Rodovia Raposo Tavares, km 176,8 – Bairro do Pinhal.

Na unidade da Friboi, em Andradina, são 40 vagas de emprego abertas para operador de armazenagem e produção. Os interessados em participar do processo seletivo devem encaminhar currículo para o e-mail [email protected] ou no WhatsApp: (18) 3702-7557. Também há possibilidade de realizar a candidatura na plataforma Gupy, no link: https://grupojbs.gupy.io/jobs/11417213.

Na Friboi, em Barretos, a unidade está com 34 oportunidades abertas, distribuídas entre diferentes funções: operador de produção (30), operador de higienização (2), uma para eletricista e uma para operador de ETA/ETE. Para as funções de eletricista industrial e operador de ETA/ETE, é necessário ter formação técnica na área. Os interessados devem enviar currículo pelo WhatsApp: (17) 3321-4633 ou para o e-mail [email protected], com o nome da vaga no assunto. Também é possível se candidatar presencialmente na unidade, localizada na Avenida Central, s/n- Frigorífico, em Barretos.

A unidade da Friboi, em Cajamar, está com três vagas de emprego abertas para as funções de mecânico de manutenção, supervisor de restaurante e lavanderia e analista de RH Pleno. Os currículos devem ser enviados para o contato de WhatsApp: (11) 97644-6863. Também há possibilidade de realizar a candidatura na plataforma Gupy, no link: https://grupojbs.gupy.io.

Para participar do processo seletivo, em todas as vagas, é necessário ter idade mínima de 18 anos e apresentar documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência). As oportunidades são oferecidas sob o regime de contratação CLT, com benefícios previstos pela categoria. Mais informações sobre oportunidades de emprego estão no site: jbs.com.br/carreiras.

Sobre a JBS

A JBS é uma empresa global líder em alimentos, com um portfólio diversificado de produtos de alta qualidade, incluindo frango, suínos, bovinos, cordeiros, peixes e proteínas vegetais. A companhia emprega mais de 282 mil pessoas e opera em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália.

No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação, como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre outras, que chegam diariamente à mesa de consumidores em 180 países. A empresa também investe em negócios correlatos, como couro, biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios naturais, soluções para gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transporte, com foco na economia circular. Saiba mais em jbsglobal.com.

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