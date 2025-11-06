O vereador Juninho Dias apresentou na Câmara Municipal um requerimento solicitando informações sobre a oferta e a realização dos exames de Eletroencefalograma e Ressonância Magnética pela rede pública de saúde de Americana.

A iniciativa surgiu após o recebimento de diversas reclamações de munícipes que relatam dificuldades para conseguir realizar esses procedimentos. O parlamentar destaca que ambos os exames são fundamentais para o diagnóstico e acompanhamento de condições neurológicas e outras enfermidades que exigem avaliação detalhada.

Entre os questionamentos apresentados, Juninho Dias pede informações sobre a quantidade de exames disponíveis por mês, se o município possui equipamentos próprios para a realização dos procedimentos, o tempo médio de espera e os critérios utilizados para o agendamento dos pacientes. O vereador também questiona se há fila de espera e se existe previsão de ampliação da oferta desses exames, seja por meio da aquisição de novos equipamentos ou pela expansão de contratos com clínicas particulares.

“O acesso rápido e eficiente a exames como o Eletroencefalograma e a Ressonância Magnética é essencial para garantir diagnósticos precisos e tratamentos adequados. Nosso objetivo é compreender como está sendo feita essa oferta e buscar melhorias para o atendimento da população”, ressaltou Juninho Dias.

O requerimento segue para análise e resposta do Poder Executivo.

Renan de Angelo fiscaliza retirada de fios soltos em postes de energia elétrica

O vereador Renan de Angelo (Podemos) acompanhou na quinta-feira (5), com representantes da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e de companhias de telefonia, a execução de serviço de retirada de fios soltos e pendurados em postes de energia elétrica em diferentes pontos da cidade.

De acordo com o parlamentar, a ação foi resultado de solicitações de sua autoria após ouvir moradores que relataram riscos causados por cabos caídos que estavam comprometendo a segurança de pedestres e motoristas, além de afetar a aparência urbana.

“Esses fios representam um perigo real para quem passa pelas calçadas e ruas. Ver o problema sendo resolvido é gratificante, porque mostra que o diálogo com a população e a parceria com os órgãos responsáveis trazem resultados concretos. A cooperação entre o poder público, a CPFL e as empresas de telecomunicação para garantir uma cidade mais segura, organizada e com melhor qualidade de vida para todos os cidadãos é fundamental”, afirmou Renan.

