Prefeitura de Americana implanta rotatória em cruzamento na Vila Frezzarin

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está implantando uma rotatória no cruzamento da Rua Fortunato Faraone com a Rua Peru, na Vila Frezzarin. O novo dispositivo tem como objetivo organizar melhor o fluxo de trânsito no local, proporcionando mais segurança aos motoristas e pedestres que transitam por essas vias.

As intervenções começaram nesta terça-feira (4), com a pintura da sinalização de solo, e devem ser concluídas nesta quarta (5), com a instalação dos tachões.

“Essa era uma solicitação antiga dos moradores da região que vai contribuir bastante para organizar o cruzamento e dar mais fluidez ao trânsito nesse ponto. A implantação da rotatória vai ajudar a reduzir conflitos entre os veículos, evitar manobras arriscadas e tornar a travessia mais segura para pedestres. Nosso objetivo é seguir promovendo intervenções que tragam mais segurança viária e melhor circulação em toda a cidade”, destacou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

