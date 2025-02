João Fonseca é superado na estreia do Rio Open

Após conquistar seu primeiro título ATP da carreira, João Fonseca não conseguiu manter o embalo e foi derrotado na estreia do Rio Open, apresentado pela Claro. O carioca lutou após um início ruim, mas não conseguiu evitar a eliminação para o francês Alexandre Muller.

Em sua primeira participação no maior torneio ATP da América do Sul, Muller superou o tenista da casa por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6(4). O francês vai enfrentar na segunda rodada o argentino Tomas Martin Etcheverry.

Fonseca ressaltou após o jogo que não conseguiu fazer o seu melhor em quadra e superar o nervosismo do momento e que o lado positivo é o aprendizado que fica, aos 18 anos, para os próximos desafios que terá na carreira depois de uma série de grandes resultados tão cedo.

“Eu sabia que o nervosismo iria bater, que eu teria que enfrentar o nervosismo, teria que enfrentar o medo de jogar com tanta gente. Tentei de todas as formas e com todas as minhas forças, mas infelizmente não consegui. Faz parte do esporte, esses momentos vão chegar, é seguir evoluindo e aprendendo com essas experiências para ficar mais forte no futuro”, disse Fonseca.

“Não consegui jogar meu jogo, não consegui ser do meu jeito dentro de quadra, meu jeito alegre, meu jeito feliz de jogar, não consegui jogar com o público, essa foi a minha frustração hoje, não consegui ser eu dentro de quadra. Só tenho a agradecer o carinho do público brasileiro por ter me apoiado. Triste por não estar fazendo mais um jogo com o melhor público do mundo, mas é seguir trabalhando”, completou.

Alexandre Muller explicou qual foi o diferencial sair com a vitória e destacou o potencial do carioca para atingir grandes feitos na carreira.

“A chave foi me manter focado em mim mesmo e não pensar no público que estava contra mim, apenas pensar na tática que eu precisava fazer em quadra para vencer o jogo e foi o que eu fiz hoje”, disse Muller.

“Estou muito feliz porque tenho certeza que ele vai ser uma lenda do tênis, porque está indo muito bem mesmo ainda sendo tão jovem. Estou muito feliz pela minha vitória. Quando eu parar de jogar tênis, vou poder dizer aos meus filhos que joguei com Fonseca na Quadra Central do Rio Open e venci. Lamento pelo torneio porque sei que ele é uma superestrela já, mas eu dei o meu melhor para vencer”, completou.

João Fonseca e Muller participam de ação com os CãoDulas

O jogo entre João Fonseca e Alexandre Muller teve a ação CãoDulas, que já é uma tradição no Rio Open, em parceria com a PremierPet, que incentiva a adoção responsável de cães. Os tenistas entraram em quadra carregando dois dos cães que estão disponíveis para adoção.

Fonseca entrou na quadra levando Nino, enquanto Muller carregou Belinha na chegada para o jogo principal da rodada noturna do Rio Open.

