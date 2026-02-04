Dr. João Salles é o novo presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes

Em cerimônia realizada na sexta-feira, dia 30 de janeiro, dr. João Salles tomou posse como presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes para o biênio 2026-2027.



Durante seu discurso, dr. João lembrou que a missão da SBD é trazer educação, apoio, acolhimento e tratamento às pessoas com diabetes do Brasil. “Por isso, nesta gestão quero trazer a educação de ponta para os associados”, disse, acrescentando que, desta forma, todos os médicos “poderão tratar a população de maneira única”.



Porém, ele lembrou que os associados são muitos, mas não em número suficiente para cobrir todo o país, que tem dimensões continentais. “Nosso objetivo, então, também será levar educação para os médicos de todos os locais”, explicou. “Estamos propondo a criação de uma plataforma de educação médica continuada, ideia que já foi abraçada pelo Ministério da Saúde.” A SBD vai levar, de forma online digital, um curso de capacitação para os profissionais da saúde primária. “Nós, da Sociedade Brasileira de Diabetes, vamos ensinar diabetes para quem não sabe.”



Dr. João prosseguiu: “Nossa gestão tem um lema, que é educação que acolhe.” Segundo ele, o letramento em saúde é fundamental para que as pessoas recebam tratamento correto. “Queremos que os agentes de saúde possam dizer ao paciente com diabetes que não é para parar de tomar o remédio, que o chá que ele toma não é eficiente.” Afinal, ele lembrou, o Ministério faz um grande esforço para oferecer bons medicamentos pelo SUS e, por isso, a SBD quer mostrar como se usa esse medicamento.



“Eu espero muito que a gente caminhe não apenas para tratar o diabetes, como também fazer com que o número de pacientes deixe de crescer”, afirmou, acrescentado que também é preciso reduzir a obesidade para que isso aconteça.

