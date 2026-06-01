Suspeito de traficar entorpecentes tentou se desfazer de mochila com drogas ao perceber aproximação da Polícia Militar; outros dois foram ouvidos e liberados

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de domingo (31), durante uma ação da Força Tática do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) no bairro Jardim da Mata, em Americana.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) e da Força Tática realizavam patrulhamento pela Rua dos Pampas quando visualizaram um rapaz carregando uma mochila. Ao notar a presença da viatura, ele entrou rapidamente em uma residência com o portão entreaberto, atitude que despertou suspeita dos policiais.

Durante a tentativa de abordagem, os agentes observaram o jovem arremessando a mochila para a copa de uma árvore localizada no quintal do imóvel. O suspeito foi detido imediatamente e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram apenas um aparelho celular.

Na sequência, a equipe recuperou a mochila e localizou em seu interior aproximadamente um tijolo e meio de maconha, totalizando 997 gramas da droga.

Equipamentos

As diligências prosseguiram no imóvel, onde os policiais fizeram contato com outros dois moradores. Durante as buscas, também foi encontrada uma máquina de cartão da marca GetNet. Segundo a PM, nenhum dos abordados assumiu a propriedade do equipamento ou soube informar sua procedência.

Além da droga, foram apreendidos quatro aparelhos celulares e a máquina de cartão.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Americana. Após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do jovem por tráfico de drogas. Os outros dois averiguados foram qualificados e liberados após prestarem esclarecimentos.

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.