Jr Dias quer expansão do CAPS e Juliana, CPFL limpando área em Cariobinha

O vereador Juninho Dias protocolou um requerimento de nº 70/2025 solicitando à Prefeitura Municipal de Americana a ampliação e descentralização dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em diversos bairros da cidade. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde mental, garantindo que os pacientes possam receber atendimento próximo de suas residências.

Atualmente, os CAPS em Americana estão localizados em regiões afastadas, o que dificulta o acesso de moradores de bairros mais distantes. A ampliação desses serviços visa atender a uma demanda crescente de cuidados em saúde mental e promover a inclusão social, oferecendo tratamento adequado e contínuo aos pacientes.

Juninho Dias destacou a importância dessa medida, afirmando: “É fundamental que os serviços de saúde mental cheguem de forma mais acessível a todos os bairros. Muitas pessoas precisam de acompanhamento e não podem ser prejudicadas pela distância. A descentralização do atendimento é um passo importante para garantir que ninguém fique sem o cuidado necessário.”

Com essa ação, o vereador reafirma seu compromisso com a saúde pública e com a melhoria das condições de atendimento àqueles que necessitam de suporte psicológico e psiquiátrico na cidade.

Professora Juliana pede notificação à CPFL para limpeza em área do bairro Cariobinha A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura que notifique a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) para limpeza de área pública na Avenida da Música, abaixo das torres de alta tensão, no bairro Cariobinha. Leia + sobre política regional No documento, a parlamentar afirma que foi procurada por moradores que solicitaram a limpeza do canteiro central ao longo de toda a extensão da avenida. “O local está com mato alto, especialmente nos cruzamentos, o que compromete a visibilidade dos motoristas e coloca a segurança em risco. Diante disso, indicamos que a CPFL realize a limpeza da área pública abaixo das torres de alta tensão na avenida”, disse Juliana. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (18) e encaminhado ao Poder Executivo para análise e atendimento.

