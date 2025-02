O Consórcio PCJ promove nessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro, a partir das 9h, a 96ª Reunião Plenária do Conselho de Associados, que elegerá o novo Conselho Diretor. O evento será realizado na Fundação Hermínio Ometto (FHO), no antigo Campus da Unimep.

A diretoria do Consórcio PCJ é composta por um presidente, escolhido entre os prefeitos associados, e mais 7 vice-presidentes entre os municípios associados e outros 3 do quadro das empresas associadas. Ainda compõe o quadro do Conselho Diretor, 9 conselheiros representantes de municípios e 5 representantes de empresas, completam o quadro os representantes para Agentes de Interlocução Consultiva.

Sumaré volta ao PCJ

A Reunião também apresentará uma nova empresa associada, a Companhia de Saneamento de Jundiaí (CSJ) e o retorno do Município de Sumaré ao quadro de associados.

Sumaré foi uma das 11 cidades que fundaram o Consórcio PCJ, em 13 de outubro de 1989, mas acabou deixando a entidade, em 2019, por dificuldades financeiras. A nova administração, que assumiu esse ano a gestão do município entendeu sobre a importância de participar do Consórcio PCJ e manifestou seu desejo de retornar ao quadro de associados.

Fundada em 1996, a CSJ construiu a Estação de Tratamento de Esgotos de Jundiaí (ETEJ) iniciando suas operações em 1998. Atualmente, 99% do esgoto coletado é tratado pelo ETEJ, garantindo saneamento de qualidade para a cidade.

A 96ª Reunião Plenária contará com a presença e participação de diversas autoridades, entre elas, a do Secretário de Governo e Relacionamentos Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab.

Ainda fazem parte da pauta da reunião a apreciação das contas e Balanço Contábil e Patrimonial do Consórcio PCJ e o relatório de Atividades de 2024. Na ocasião, ainda serão apresentados mais detalhes sobre o início das inscrições do 9º Prêmio Ação pela Água 2025, que tem como tema “Sustentabilidade Hídrica é nossa Meta Global: Juntos pelos ODS”.

A 96ª Reunião Plenária do Consórcio PCJ acontece na sexta-feira, dia 14, a partir das 9h. na Fundação Hermínio Ometto (FHO) – antigo campus da Unimep, localizada na Rodovia Luís Ometto (SP-306), km 24, Res. Furlan – Santa Bárbara D’Oeste (SP), no Estacionamento B.

Municípios e empresas associados devem fazer a confirmação de presença pelo Link: https://forms.gle/mzkRGn3gBU6iu1aE7

Jornalistas e Mídia em geral podem obter mais informações e confirmar presença pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 19 3475 9408.

Serviço:

Evento: 96ª Reunião Plenária do Consórcio PCJ

Local: Fundação Hermínio Ometto (FHO) – antigo campus da Unimep, localizada na Rodovia Luís Ometto (SP-306), km 24, Res. Furlan – Santa Bárbara D’Oeste (SP), no Estacionamento B.

Data e Horário: 14/02/2025, a partir das 9h

Confirmações de presença: sim, pelo link no corpo do texto.

Imprensa: Confirmar presença com a Assessoria de Comunicação do Consórcio PCJ