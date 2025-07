O vereador Juca Bortolucci protocolou nesta segunda-feira, 21 de julho, na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, a Moção nº 211/2025, que dirige um apelo ao Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai Filizzola, para viabilizar o acesso dos produtores rurais do município ao Crédito Rural do FEAP – Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista.

O FEAP, gerido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), tem o objetivo de fomentar o agronegócio paulista, equilibrando sustentabilidade econômica, social e ambiental. A iniciativa oferece linhas de crédito rural, subvenções econômicas e seguro rural com subsídios de até 30% do prêmio, atendendo agricultores, pecuaristas, pescadores artesanais, associações e cooperativas.

Além do seguro rural, o FEAP dispõe de mecanismos para modernização da produção e conservação ambiental, como o Projeto FEAP PSA, que financia práticas voltadas à preservação do solo e da água.

Juca e o CATI

Segundo a moção, o CATI Regional de Piracicaba pode atuar como link local para orientar e oferecer suporte aos produtores barbarenses, facilitando o acesso ao programa. A moção também dispõe que o documento seja encaminhado ao secretário Guilherme Piai Filizzola, com pedido de providências para inclusão efetiva de Santa Bárbara d’Oeste no programa de crédito rural estadual.

Guilherme Piai Filizzola, que assumiu a SAA em outubro de 2023, tem direcionado o FEAP a ações de apoio à sucessão familiar, ao estímulo à modernização rural (como estufas, tratores e pecuária de corte) e ao incentivo à agricultura familiar. Atualmente, entre as políticas adotadas sob sua gestão, destacam-se linhas como o FEAP Pró‑Trator e PEAP Pecuária de Corte, além do incremento de recursos para agricultura familiar e seguro rural.

Com a Moção nº 211/2025, a Câmara busca ampliar o acesso dos produtores locais às oportunidades do FEAP, promovendo diversificação, produtividade e sustentabilidade na produção agropecuária de Santa Bárbara d’Oeste. A expectativa é que o apelo receba uma resposta formal da SAA, com medidas concretas para permitir que os agricultores do município acessem os créditos e suportes oferecidos pelo Estado.

Fontes pressiona terceirizada por troca de lâmpada após quatro meses de atraso

Indignado com a longa demora no atendimento de uma solicitação simples, o vereador Carlos Fontes (União Brasil) foi pessoalmente à empresa Luz Forte Iluminação — responsável pela manutenção da iluminação pública no município — para cobrar a execução do serviço. O problema envolvia a empresa Miltrat Tratamento Térmico de Metais, que aguardava há quase quatro meses pela substituição de uma lâmpada em frente ao seu prédio.

Na semana passada, acompanhado por um dos diretores da Miltrat, Fontes visitou o local. A cobrança direta surtiu efeito: ainda naquela tarde, uma equipe compareceu e realizou a troca do reator e da lâmpada. “O que estavam enrolando há mais de três meses foi resolvido em 15 minutos”, relatou o diretor da Miltrat. “Agradeço o empenho do vereador Carlos Fontes.”

