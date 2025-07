Tivoli recebe Festival do Burger com gastronomia, shows e diversão

O Tivoli Shopping será palco pela primeira vez de uma experiência gastronômica inesquecível: o Festival Gastronômico Volta ao Mundo e o Festival do Burger, que prometem transformar o estacionamento do centro de compras em um verdadeiro centro multicultural entre os dias 24 e 27 de julho.

Serão quatro dias com pratos típicos de mais de 10 países, shows gratuitos, cervejas artesanais e diversão para todas as idades. A entrada é gratuita e o evento será realizado na área externa do shopping, com acesso pelo estacionamento do bairro Mollon.

“O Tivoli sempre busca oferecer experiências que vão além das compras, conectando nossos clientes com cultura, lazer e entretenimento de qualidade. Receber um festival desse porte pela primeira vez é uma grande alegria e, com certeza, será um sucesso. Toda a família está convidada para embarcar nessa deliciosa viagem”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Com estandes temáticos, o Festival Volta ao Mundo apresenta uma seleção de pratos típicos da Coreia do Sul, Japão, China, Espanha, México, Síria, Uruguai, Afeganistão, Brasil e muitos outros.

Entre os destaques estão corndog e toppoki coreano, costela uruguaia na brasa, temaki hot, nikuman, esfihas sírias, camarão espanhol, baião de dois e porco no rolete.

Já o Festival do Burger traz receitas criativas inspiradas em cidades icônicas dos Estados Unidos, como o hambúrguer de Chicago, com queijo empanado e molho especial, e o hambúrguer Texano, com 200g de carne grelhada, cheddar, bacon crocante e toque de barbecue picante.

Para acompanhar os pratos, o público poderá degustar uma seleção de cervejas artesanais nacionais e importadas.

Música e muita animação garantidas

Além de curtir os pratos e bebidas, o público poderá aproveitar uma programação diária de música ao vivo com estilos variados.

Na quinta-feira, dia 24, às 20h, quem passar pelo local poderá aproveitar um tributo à Banda Queen com apresentação de Special Queen.

Na sexta-feira (25), também às 20h, será a vez da Banda do Raul subir ao palco. No sábado, será a vez do público conferir um tributo ao Paralamas e Titãs, com show de Woody & Os Selvagens, a partir das 20h.

Fechando a programação musical, no domingo, às 19h30, a banda Cólica Renal sobe ao palco para um tributo à Banda Mamonas Assassinas.

Além da programação artística, a estrutura do festival inclui espaço pet friendly e área kids com atividades recreativas, garantindo a diversão de toda a família.

“Nossa expectativa é que o evento seja excelente, um verdadeiro estouro. Santa Bárbara merece uma experiência como essa e estamos felizes em trazê-la ao Tivoli”, comenta a organização do evento.

📍 SERVIÇO

Festival Gastronômico Volta ao Mundo + Festival do Burger

🗓 De 24 a 27 de julho

⏰ Das 12h às 22h

📍 Estacionamento do Tivoli Shopping | Acesso Mollon

👧 Área kids

🐶 Pet friendly

🎵 Shows ao vivo todos os dias

🍔 Culinária internacional e hambúrgueres temáticos

