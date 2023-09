Judoca americanense vai disputar final do Campeonato Brasileiro

A judoca Maria Eduarda Ciaramello, integrante da equipe sub-13 da Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU)/Secretaria de Esportes de Americana, está classificada para a final do Campeonato Brasileiro da modalidade. A competição vai acontecer nos dias 30 de setembro e 1º de outubro no Ginásio do Tarumã, em Curitiba (PR).

A expectativa para a participação da atleta no evento nacional é grande, já que ela tem conquistado ótimos resultados nas competições deste ano: foi campeã da Copa São Paulo, vice-campeã do Campeonato Paulista e 3ª colocada do Campeonato Brasileiro Regional, todos na categoria pesado sub-13.

Maria Eduarda visitou a Secretaria de Esportes na última semana e foi recebida pelo secretário Marcio Leal, que parabenizou a judoca pelas conquistas. “É um grande orgulho para a nossa cidade ser representada por uma menina tão dedicada e esforçada no que faz. Todas essas medalhas são fruto de muito empenho e tenho certeza que ainda virão muitas pela frente. Estaremos sempre na torcida e desejamos boa sorte em Curitiba”, comentou Marcio.

