A vereadora de Americana Profa Juliana (PT) foi parar no instagram oficial do presidente Lula da Silva (PT) após participar de encontro com ele esta quarta-feira em Araraquara.

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Única vereadora do PT desde 2020, Ju tem se destacado desde 2024 quando teve votação elevada. Ela vem candidata a deputada estadual este ano e espera aumentar a votação que alcançou em 2022, quando também foi candidata a estadual.

LULA NO INTERIOR- Lula esteve em Araraquara e São Carlos para inaugurar o 1o avião supersônico feito no Brasil, uma fábrica de trens chineses e alterações em hospital universitário.

Juliana e outros nomes

Juliana deve ter ao menos 4 concorrentes na região para a disputa deste ano. Mas com Lula no governo e o aumento da votação de 20 para 24, a expectativa é que ela aumente a votação desta vez.

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