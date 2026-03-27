Hospital Municipal de Americana alcança 93% de aprovação entre pacientes

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, registrou um aumento significativo no índice de satisfação dos pacientes atendidos na unidade. A taxa geral de aprovação passou de 78%, em janeiro de 2025, para 93%, em janeiro de 2026, um crescimento de 15 pontos percentuais. Os dados são obtidos por meio de pesquisas aplicadas regularmente com pacientes e acompanhantes, que avaliam diversos aspectos, como tempo de espera, qualidade do atendimento, limpeza, instalações e a possibilidade de recomendar o serviço.

Um dos indicadores que mais evoluíram foi justamente o de recomendação do hospital. No Pronto-Socorro, o percentual de pacientes que afirmaram que indicariam o Hospital Municipal a familiares e amigos saltou de 39% para 93% no período de um ano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A evolução dos índices de satisfação acompanha melhorias estruturais e operacionais implantadas na unidade, que resultaram no aprimoramento dos processos internos e em maior agilidade no atendimento médico. Como resultado, o chamado tempo “porta-médico”, intervalo entre a chegada do paciente ao pronto-socorro e o primeiro atendimento médico, apresentou redução de 47%. Já o tempo total de permanência dos pacientes com alta do pronto-socorro, que não necessitaram de internação, foi reduzido em 14%.

A paciente Caroline Bastos, que esteve em atendimento no pronto-socorro recentemente, percebeu melhorias no serviço. “O atendimento está mais rápido e achei bem melhor do que da última vez que precisei vir ao hospital. Os profissionais foram muito atenciosos e educados”, relatou.

Foco

“Com foco na eliminação de etapas que geravam atrasos ou sobrecarga assistencial, realizamos revisões de processos, reorganização dos fluxos de atendimento e adequações nos espaços, além de ações voltadas à qualificação da ambiência e ao fortalecimento das equipes assistenciais. Todas as melhorias implantadas tiveram impacto direto na satisfação dos usuários e nas condições de trabalho das equipes. O crescimento desses indicadores confirma que estamos no caminho certo”, destacou o diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos.

De acordo com a presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim, os resultados refletem avanços na qualidade do atendimento prestado à população. “Essa evolução reflete o cuidado e a responsabilidade do Hospital Municipal de Americana com cada paciente, reforçando nosso compromisso diário de oferecer um atendimento cada vez mais qualificado. Seguiremos aprimorando os serviços para manter um atendimento ágil, humanizado e eficiente, valorizando quem cuida e consolidando, dia após dia, a confiança da população na saúde pública”, afirmou.

“O salto na aprovação é o reflexo direto de uma gestão que prioriza a agilidade e o acolhimento humano dentro do Hospital Municipal. Quando construímos o plano de trabalho, definimos a redução do tempo de espera e o aumento da satisfação dos usuários como indicadores centrais de desempenho. Ver esses números evoluírem agora é a prova de que nossa análise de gestão estava correta e que o esforço para tornar o atendimento mais ágil e humanizado está, de fato, sendo sentido por quem mais importa: o paciente de Americana”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Unacon e UPAs

Outras unidades da rede municipal de saúde, também administradas de forma compartilhada entre a Prefeitura de Americana e o Grupo Chavantes, também registraram índices positivos de satisfação.

Uma pesquisa realizada em janeiro deste ano apontou que mais de 81% dos pacientes estavam satisfeitos com o atendimento recebido na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia). Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, localizada na região da Cidade Jardim, o índice de satisfação foi de 85%, e na UPA Dona Rosa, na região do Parque Gramado, a taxa de aprovação dos usuários chegou a 97%.

Leia + sobre saúde