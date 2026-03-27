O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a relação do município de Americana com o Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos (Consimares).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com o autor, a iniciativa busca garantir transparência e avaliar alternativas para a gestão de resíduos sólidos no município. “A gestão de resíduos é um tema estratégico para qualquer cidade. Precisamos entender com clareza qual é a posição de Americana em relação ao consórcio, quais decisões foram tomadas no passado e quais caminhos estão sendo avaliados para o futuro”, afirmou o vereador.

Renan quer presença

No requerimento Renan de Angelo, questiona se Americana integra atualmente o consórcio e, em caso negativo, se há estudos ou tratativas para eventual adesão ou reingresso. O requerimento também busca esclarecer o histórico de participação do município, incluindo períodos em que integrou o Consimares e eventuais atos formais de desligamento.

Além disso, o vereador solicita informações sobre as justificativas técnicas, financeiras e administrativas que fundamentaram a decisão de não aderir ou a saída do consórcio, bem como a existência de estudos técnicos que avaliem a viabilidade de participação. O documento também pergunta se o município mantém algum tipo de relação institucional, convênio ou cooperação com o Consimares atualmente.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária terça-feira (24) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Jacira Chávare pede informações sobre problemas de atendimento na UBS da Vila Mathiensen

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o tempo de espera para atendimento e a possível insuficiência de profissionais na recepção da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Mathiensen.

De acordo com a parlamentar, a iniciativa tem como base diversas reclamações de moradores da região, que relatam longas filas e demora no atendimento, inclusive em situações de menor complexidade.

A situação, segundo os relatos, tem gerado insatisfação e prejudicado o acesso da população aos serviços básicos de saúde.

Jacira destaca também relatos recorrentes sobre a falta ou insuficiência de profissionais na recepção da UBS, o que compromete o acolhimento dos usuários, a organização da demanda e a fluidez dos atendimentos.

“A Atenção Primária à Saúde deve garantir acesso oportuno e atendimento humanizado. Para isso, é fundamental que as equipes estejam adequadamente estruturadas, inclusive no suporte administrativo”, pontua a vereadora.

No requerimento, Jacira questiona se há registros formais de reclamações sobre o tempo de espera, qual o tempo médio de atendimento nos últimos três meses e quantos profissionais estão atualmente designados para a recepção da unidade.

A parlamentar também solicita esclarecimentos sobre eventual déficit de pessoal e as medidas adotadas para regularizar a situação, além de questionar se há previsão de reforço na equipe ou reestruturação do atendimento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira (31). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Leia + sobre política regional