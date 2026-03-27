O estado de São Paulo possui uma cultura agrícola muito diversificada, como o cacau, que tem seu dia comemorado neste dia 26 de março- com diferentes variações e produtos que seguem crescendo e cada vez mais ganhando destaque. A produção da fruta ganhou notoriedade no estado, com mais produtores realizando o seu cultivo através do auxílio do Governo de SP e programas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

O Brasil está entre os 10 maiores produtores de cacau do mundo. Além disso, o país é um dos poucos do mundo que fazem todo o processo do ciclo completo do cacau, desde o plantio até a transformação em chocolate premium.

Em São Paulo, o cultivo de cacau já ultrapassa 650 hectares distribuídos em 66 municípios. No Vale do Ribeira e no litoral, são 53 propriedades que se beneficiam de condições climáticas semelhantes às das regiões tradicionais de cultivo, favorecendo o desenvolvimento da cultura.

Já nas demais regiões do estado, que somam 67 propriedades, com destaque para o noroeste paulista. Na ocasião, o cenário é diferente, marcado por estação seca bem definida, altas temperaturas ao longo do ano e a necessidade de irrigação. Mesmo com essas particularidades, o estado segue em expansão no plantio da fruta, investindo tanto na ampliação das áreas quanto no suporte aos produtores.

A SAA, por meio da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), possui o

Projeto Cacau SP , que tem contribuído

para a evolução do cultivo em todo o estado. A iniciativa tem como objetivo estabelecer protocolos para o crescimento da cacauicultura paulista, com projetos em diversas áreas para a evolução do plantio, como pesquisa e desenvolvimento, assistência técnica e extensão rural, associativismo/cooperativismo e parcerias público-privadas.

O projeto também oferece oportunidades para os agricultores se qualificarem para o cultivo da cultura em todo o estado, através de capacitações, palestras, visitas técnicas, dias de campo e sensibilizações.

“Ao integrar assistência técnica, pesquisa, planejamento estratégico e articulação institucional (pública e privada), a CATI tem atuado como agente estruturador da cadeia produtiva do cacau no estado de São Paulo, desde a produção de mudas até a fabricação do chocolate, em um trabalho fundamental para garantir que a expansão da cultura ocorra com base em critérios técnicos, sustentabilidade econômica e segurança fitossanitária”, ressaltou Ricardo Domingos Pereira, diretor da CATI.

Assistência e pesquisa que também são vistas nas lavouras, como da empresária Renata Martucci, que produz chocolates artesanais. A produtora utilizava matéria-prima de Ilhéus, na Bahia, mas a distância dificultava o abastecimento. Essa realidade mudou com a adesão ao projeto Cacau SP e a consequente troca de fornecedor: “A proximidade com os produtores reduz as distâncias e resolve alguns gargalos que enfrentamos em relação à matéria-prima”.

O cacau tem funcionado ainda como grande alternativa para produtores diversificarem suas culturas e enfrentarem desafios impostos por fenômenos climáticos e pragas agrícolas históricas, como o greening. Com apoio essencial da CATI, Norival Puglieri, produtor na cidade de Novais, região de São José do Rio Preto, investiu na transição da citricultura para o cacau em sua propriedade.

“Com alterações e situações que afetaram a produção de laranja na região, nós tomamos uma decisão estratégica de iniciar o plantio de cacau, que é uma cultura que se assemelha em espaçamento, irrigação, colheita manual. Temos tido orientação técnica e suporte da CATI, especialmente em relação à proteção contra ventos, e tem sido fundamental. A CATI é, sem dúvida, a grande responsável pelo avanço consistente da cacauicultura no Noroeste Paulista, uma cultura que vem se mostrando cada vez mais adaptada às condições locais”, explicou Norival.

Incentivo ao cacau artesanal

Além disso, o programa Cacau SP também incentiva a produção artesanal de chocolate bean to bar, que consiste na fabricação do chocolate diretamente da amêndoa integral à barra, sem aditivos artificiais ou segmentação de processos.

Por meio de parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), que integra o Cacau SP, a CATI realiza treinamentos bimestrais sobre a produção artesanal de chocolate, na Casa da Agricultura e na Vitrine Tecnológica instalada em propriedade no município de Adolfo.

Outras iniciativas

Além do Projeto Cacau SP, a SAA incentiva a cacauicultura com outras iniciativas e projetos, como o Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Soluções Inovadoras para o Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Cacau em SP (CCD Cacau 360°), que teve início neste mês liderado pelo Ital .

Com sede no Ital e na UNICAMP, a iniciativa, que tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), possui cinco frentes de estudo, que contará com o trabalho de 91 profissionais ao longo de cinco anos. O enfoque está no fomento ao cultivo, na produção de chocolate, no desenvolvimento de novos alimentos e no controle de riscos à saúde.

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