Juliana Iglesias, mulher do empresário de Americana Thiago Ralado também é considerada foragida da Polícia Federal na ação que atingiu o esquema dele esta semana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A mulher de Ralado no esquema

Glaucia Juliana Iglesias de Azevedo, de Americana (SP): segundo a investigação, exercia “papel central” na articulação financeira do esquema, com controle de contas bancárias de “laranjas”, gestão de cheques de terceiros e movimentação de valores por meio de conta própria, inclusive para pagamento de comissões a gerentes. É esposa do líder (Thiago Branco de Azevedo).

Leia Mais notícias da cidade e região