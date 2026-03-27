SBO Folk Fest tem entrada solidária em apoio ao Fundo Social neste sábado

O Mercadão da Cidade de Santa Bárbara d’Oeste recebe neste sábado (28) a partir das 12 horas, o SBO Folk Fest – festival dedicado à música folk e considerado o primeiro do gênero no interior paulista. A iniciativa conta com apoio institucional da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Fundo Social de Solidariedade.

O evento contará com apresentações de O Bardo e o Banjo, Velho Joe e os Capangas, Bob e Brudy, Folk You e DJ Porkão. Além da programação musical, o SBO Folk Fest terá caráter solidário. A entrada será mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste, contribuindo para ações sociais desenvolvidas na cidade.

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Com a proposta do festival de reunir músicos e público em um encontro que celebra a música folk, estilo marcado por instrumentos acústicos, tradição e forte influência cultural, fortalecendo a cena musical alternativa e ampliando as opções culturais no Município e na região, o evento tem produção de Julião Biágio, apoio institucional da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Fundo Social de Solidariedade, além de parceiros da iniciativa privada.

Serviço:

SBO Folk Fest

Sábado, dia 28 de março, a partir das 12 horas

Local: Mercadão da Cidade | Rua Floriano Peixoto, 1.653, Vila Santa Cruz, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária: 1 litro de leite

Contato: 19 99141-0505 (Julião)

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