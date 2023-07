O mês de junho registrou 6,52 milhões de companhias inadimplentes

o maior número da série histórica do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. Em relação a maio, o aumento foi de 35 mil novos CNPJs negativados. O valor das dívidas, quando somadas, chegou a R$ 118 bilhões, um recorde que não era batido desde janeiro de 2020. Em média, cada CNPJ registrou cerca de sete contas negativadas no período. Confira no gráfico a seguir os dados gerais completos:

De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, apesar da melhora em maio, a recuperação não se sustentou em junho devido ao quadro econômico do país ainda continuar impondo desafios aos empreendedores. “Perante as altas taxas de juros e o baixo dinamismo econômico, as empresas continuam enfrentando dificuldades para melhorar seu fluxo de caixa, o que acaba levando muitas delas à situação de inadimplências”. As companhias do setor de “Serviços” foram as mais afetadas e representam 54,1% do total de inadimplentes. Em seguida apareceu “Comércio”, com 37%, “Indústrias”, com 7,6%, “Setor Primário”, com 0,8% e “Outros”, com 0,4% – categoria que contempla empresas “Financeiras” e do “Terceiro Setor”. Confira o gráfico a seguir com o levantamento completo desse recorte:

São Paulo continuou como o estado com maior número de empresas inadimplentes Em junho, a análise por Unidade Federativa (UF) mostrou que São Paulo foi o estado com o maior número de empresas inadimplentes (2.092.121). Em segundo lugar estava Minas Gerais, seguido pelo Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. Veja no gráfico abaixo as informações na íntegra:

Micro e pequenas empresas foram as mais negativadas Ainda em junho de 2023, do total de companhias negativadas, 5,77 milhões eram de micro e pequenas empresas (MPEs). O número também representa crescimento em relação ao mês anterior. LEIA+ Jolitex, Ober, Mc Donald’s e supermercados “Emprega Americana” Veja, a seguir, o levantamento completo mês a mês: