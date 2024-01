Juninho Dias quer Americana Paralímpica

Paralímpica- O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou requerimento

na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre ações de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência em atividades esportivas no município.

Leia + sobre política regional

No documento o parlamentar questiona quais locais, entre praças de esportes, ginásios e complexos esportivos, possuem entrada e estrutura com acessibilidade para permitir a prática de esportes de pessoas com deficiência e quais aulas são ofertadas para esse público. Caso não haja oferta de aulas, pergunta o planejamento para atender à demanda. Pede, ainda dados sobre quantidade e faixas etárias das pessoas com deficiência residentes no município.

Segundo Juninho, o requerimento tem o objetivo de entender as políticas públicas de esporte para as pessoas com deficiência, com o intuito de promover a acessibilidade, autonomia e melhorar a qualidade de vida desse público. “Eu posso dizer que vivo o esporte e conheço o poder transformador que ele tem na vida das pessoas. É um direito que deve ser de todos”, afirma.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP