Infarto agudo em mulheres e riscos de morte

Mulheres estão mais sujeitas a sofrerem um infarto agudo

do miocárdio do que os homens, e este tipo de doença já é responsável por mais mortes entre o sexo feminino do que o câncer de mama ou de útero. Este é o alarmante relato da Dra. Marianna Dracoulakis, embaixadora da Inspirali, principal ecossistema de educação médica do país.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que as cardiopatias respondem por um terço das mortes de mulheres no mundo, com 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, mais de 23 mil por dia. Entre as brasileiras, principalmente acima dos 40 anos, as doenças do coração chegam a representar 30% das causas de morte, a maior taxa da América Latina.



Segundo a Dra. Marianna, o risco cardiovascular nas mulheres é frequentemente subestimado, tanto pela sociedade quanto pelos profissionais de saúde. “Existem fatores de risco específicos das mulheres que não são considerados na avaliação médica e não estão incluídos nos escores de risco tradicionais. Além disso, mulheres demoram mais tempo para procurarem o atendimento médico em caso de urgência por dificuldade no autoconhecimento do quadro clínico”, declara.

Os sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio podem ser diferentes nas mulheres. Além da clássica dor torácica, frequentemente elas apresentam outros sinais, como fadiga e tontura, que desviam o foco da suspeita diagnóstica. “Os profissionais de saúde, médicos e não médicos, demoram mais tempo para suspeitar e diagnosticar infarto nas mulheres e, assim, elas acabam não recebendo o tratamento adequado, como intervenção coronária percutânea, por exemplo”, comenta a médica. “Por tudo isso, as mulheres têm alta taxa de complicações e mortes relacionadas ao infarto. Precisamos mudar esse cenário”, finaliza.

Sobre a Inspirali

Criada em 2019, a Inspirali atua na gestão de escolas médicas do Ecossistema Ânima. É uma das principais empresas de ensino superior de Medicina no Brasil, com mais de 13 mil alunos (graduação, pós-graduação e extensão) e 14 instituições – localizadas em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis e Natal e em importantes centros de desenvolvimento do país, como Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP), Cubatão (SP), Tubarão (SC), Vespasiano (MG) e Jacobina (BA).

As graduações em Medicina seguem modelo acadêmico reconhecido entre os mais inovadores do mundo e pensado para formar profissionais de alta performance com uma visão integral do ser humano. O portfólio da Inspirali contempla também cursos livres e especializações focados na medicina integrativa e aborda temas relevantes no cenário global, a exemplo da pós-graduação em cannabis medicinal, primeiro curso na área certificado pelo Ministério da Educação (MEC). A aprendizagem digital ativa oferece recursos tecnológicos (robôs de alta fidelidade e realidade virtual e aumentada MedRoom) e apoio socioemocional, assim como as atividades práticas e o acompanhamento personalizado.

