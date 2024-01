Uma entrevista que o presidente do PL Valdemar Costa Neto

deu em um podcast fez o ex-presidente Jair Bolsonaro ameaçar ‘implodir’ o partido.

A declaração foi dada durante uma entrevista ao jornal O Diário, de Mogi das Cruzes, em dezembro de 2023. O recorte da entrevista viralizou nas redes sociais. O vídeo original alcançou 20 mil pessoas no YouTube.

No comentário, Valdemar afirma que Lula é melhor no relacionamento do que Bolsonaro. Ele elogiou os governos anteriores do petista e disse que ter José Alencar como vice de Lula naquele período foi muito bom para o partido.

“Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. Não tem comparação. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente, e é um fenômeno, porque chegar onde ele chegou. Ele foi bem no governo também, e elegeu a Dilma [Rousseff] depois. É completamente diferente o Lula do Bolsonaro”, explicou.

