Açaí: escolha saborosa para uma vida saudável

Açaí- Na onda dos alimentos funcionais e na tendência de opção saudável e que

nos dão bem-estar, a fruta vem ganhando cada vez mais força. Proveniente do bioma amazônico, é um fruto roxo rico em polifenóis, considerados como alto poder antioxidante, principalmente da classe antocianinas, fibras, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais.

Juliana Maciel, nutricionista parceira da Frooty, marca líder de sua categoria quando o assunto é açaí, destacou os inúmeros benefícios de incluí-lo na alimentação.

“O açaí, sem dúvida, tem uma infinidade de benefícios para a saúde. É uma fruta altamente nutritiva e pode ser uma ótima adição à dieta de qualquer pessoa”, disse ela. “O que é realmente notável é a sua alta concentração de antioxidantes, que são vitais na luta contra os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular e desenvolvimento de doenças crônicas. É válido lembrar que sempre que mencionamos envelhecimento celular, estamos falando que o corpo inteiro sofre este processo quando há o baixo consumo de antioxidantes – desde pele, cabelo, unhas, até mesmo na forma que o corpo utiliza a imunidade em proteção ao organismo ”, explicou.

A nutricionista da Frooty também mencionou a riqueza de ácidos graxos essenciais, como ômega 6 e ômega 9, presentes no açaí. Esses ácidos graxos são conhecidos por promover a saúde cardiovascular, reduzindo o colesterol LDL (o “colesterol ruim”) e aumentando o HDL (o “colesterol bom”).

Além disso, o alimento é uma fonte rica em fibras, contribuindo para a saúde digestiva. “As fibras são um componente crucial de uma dieta equilibrada. Elas auxiliam na digestão, promovem a saciedade e ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue”, destacou o profissional.

Outro benefício é a sua alta concentração de cálcio e ferro. O cálcio é essencial para a saúde óssea, enquanto o ferro desempenha um papel vital na produção de hemoglobina, o componente do sangue que transporta oxigênio para as células do corpo.

Mas é importante ter cuidado. Apesar das inúmeras vantagens, o alimento pode ser rico em calorias, especialmente quando consumido em combinação com outros ingredientes calóricos: leite condensado, leite em pó integral, mel ou alimentos com alta densidade energética. O ideal é consumí-lo com aveia, granolas ou adicionar outras frutas e até mesmo um suplemento proteico.

“É fundamental lembrar que, embora o açaí seja uma adição benéfica à sua dieta, é preciso consumi-lo com moderação. E, claro, isto deve ser feito com qualquer alimento.” concluiu Juliana.