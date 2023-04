Justiça Federal manda tirar do ar o Telegram

A Justiça Federal no Espírito Santo decidiu tirar do ar o Telegram no Brasil.

A determinação atende a um pedido da Polícia Federal em investigações envolvendo ataques a escolas. Foi imposta também multa diária de R$ 1 milhão caso o aplicativo não cumpra ordem anterior de fornecer dados às autoridades encarregadas das investigações. “Os fatos demonstrados pela autoridade policial revelam evidente propósito do Telegram de não cooperar com a investigação em curso”, afirmou a 1ª Vara Federal de Linhares (ES) em trecho da decisão da noite desta terça-feira (25).

Procurado pela reportagem por meio do advogado que o representa no Brasil, a empresa não se manifestou.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a medida judicial com jornalistas nesta quarta (26) no Ceará, onde cumpre agenda oficial. O Telegram tem ignorado os pedidos de medidas para combater conteúdos que fazem apologia de violência e ameaças de ações em colégios. Na semana passada, Dino editou uma portaria sobre o tema e já falava na possibilidade de suspender redes que descumprissem os artigos.

Na sexta-feira (21), o aplicativo de mensagens entregou à PF dados exigidos pela Justiça sobre grupos neonazistas suspeitos de estarem envolvidos em ataques a escolas. A plataforma foi intimada a enviar os dados depois que a investigação sobre o ataque a duas escolas em Aracruz (ES) identificou que o responsável, de 16 anos, participava de grupos com conteúdos antissemita. O caso aconteceu em novembro do ano passado, quando um adolescente invadiu duas escolas (uma pública e uma privada) do município de 104 mil habitantes. O episódio deixou quatro pessoas mortas e 11 feridas.

O autor do ataque é um ex-aluno de uma das instituições e filho de um policial militar. Na época das investigações, materiais com a suástica, um símbolo nazista, foram recolhidos em sua casa. Os agentes deveriam avaliar até segunda (24) se todo o material solicitado ao Telegram sobre esse assunto foi de fato compartilhado pela empresa. Os investigadores avaliaram que os dados não estavam completos.

Afirmaram também que não se sustenta a argumentação de que o canal de um dos grupos suspeitos foi excluído há mais de seis meses e não seria possível fornecer os dados. “Não estamos aqui diante de um fato isolado, infelizmente a falta de cooperação do Telegram com as autoridades brasileiras é geral”, afirmou o delegado Leopoldo Soares Lacerda, responsável pelas investigações, no pedido de suspensão.

A Justiça Federal acatou as ponderações da PF e entendeu que o aplicativo deve ser retirado do ar, além da aplicação de multa.

Tecnologia e eficiência: metodologia importada é responsável por obras mais rápidas no segmento econômico na construção civil

A Victa Engenharia, construtora de referência que pertence ao Grupo Diagonal, investiu em uma nova tecnologia para promover a construção de empreendimentos de forma mais eficiente. A empresa importou da Colômbia e Coreia do Sul fôrmas de alumínio para paredes de concreto formadas por painéis com chapas e perfis metálicos estruturados. Segundo o diretor técnico da Victa, Reginaldo Parente, os produtos são fabricados em liga especial, com peso máximo de 60 kg, o que permite o transporte manual. As formas podem agilizar a obra em mais de 40% do seu tempo. Os novos materiais são responsáveis por agilizar o andamento das obras com segurança e oferecer um ótimo acabamento superficial ao concreto. Além disso, possuem um alto grau de reutilização, quando utilizadas durante uma construção. Reginaldo Parente acrescenta que a utilização das formas permite que as obras sejam concluídas em um período de até quatro meses.

Siga sempre o Novo Momento em todas as redes sociais

Nosso link para o Instagram @novomomento