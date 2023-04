Padre Agnaldo recebe homenagem por 10 anos de sacerdócio

O vereador Nilson Araújo Radialista (PSD) promoveu a entrega da Moção 51/2023, por meio da qual manifesta aplauso ao padre Agnaldo Moreira da Silva pelos 10 anos de sacerdócio em Santa Bárbara d’Oeste.

A entrega dessa moção ocorreu logo após encontro ecumênico promovido na sede do Legislativo pelo padre e pelo pastor Elinaldo Pita Lourenço da Silva, da Igreja Batista.

Na moção de aplauso, Nilson Araújo afirma que padre Agnaldo promoveu uma verdadeira revolução em seu período à frente da Paróquia São Paulo Apóstolo: reformando e ampliando a Matriz São Paulo Apóstolo, assim como a Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Parque Zabani. Além disso, ele construiu e colocou para funcionar a Casa de Maria. O vereador também destaca a atuação do religioso durante a pandemia, quando levou fé e esperança às famílias por meio das redes sociais.

Além do presidente Paulo Monaro e do vereador Nilson Araújo, participaram do encontro ecumênico e da entrega da homenagem ao padre Agnaldo os seguintes parlamentares: Arnaldo Alves (PSD), Carlos Fontes (União Brasil), Celso Ávila (PV), Carlão Motorista (Republicanos), Eliel Miranda (PSD), Jesus Vendedor (Avante), Joi Fornasari (PV) e Reinaldo Casimiro (Podemos). Além dos parlamentares, os servidores do Legislativo também prestigiaram o encontro.

Câmara recebe diretoria da OAB Santa Bárbara

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste recebeu, nesta quarta-feira (26), parte da diretoria da 126ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O presidente do Legislativo, Paulo Monaro (MDB), recebeu, em seu gabinete, o presidente da OAB de Santa Bárbara d’Oeste, Christian Klitzke, acompanhado do tesoureiro da entidade, Marcel Guarda, e do presidente da comissão de esportes, Erick Rafael Sangalli.

Durante a reunião desta tarde, Monaro convidou os representantes da OAB local a fazerem uso da Tribuna Livre da Câmara numa reunião ordinária. Durante a apresentação, cuja data ainda será agendada, os advogados podem falar sobre a atuação da OAB no Município e a respeito do serviço de assessoria jurídica gratuita oferecido àqueles que não possuem condições financeiras de contratar um profissional.

Siga sempre o Novo Momento em todas as redes sociais

Nosso link para o Instagram @novomomento