A Justiça da Itália decidiu aceitar o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), em decisão comunicada nesta quinta-feira (26/3) ao governo brasileiro. A medida ainda depende de etapas adicionais, com apresentação e análise de recursos, e não terá efeito imediato.

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Pela legislação italiana, a palavra final caberá ao ministro da Justiça, Carlo Nordio, que poderá confirmar ou rejeitar a decisão judicial. Caso não haja manifestação dentro do prazo legal, a ex-parlamentar poderá ser colocada em liberdade. Carla Zambelli na região A hoje ex-deputada foi bastante ligada com o vereador de Santa Bárbara Felipe Corá (PL) e ao assessor do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) Ricardo Molina.

Carla Zambelli na Colmeia

A expectativa, se a extradição for confirmada, é de que Zambelli retorne ao Brasil nas próximas semanas. Ela deverá cumprir pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, em Brasília, conhecida como Colmeia.

A ex-deputada está presa na Itália desde 29 de julho de 2025, após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão em dois processos.

A localização de Zambelli foi divulgada pelo deputado italiano Angelo Bonelli, que afirmou ter informado às autoridades o paradeiro da ex-parlamentar antes da decisão judicial.

O caso segue em tramitação e ainda depende do esgotamento dos recursos e da decisão administrativa final do governo italiano para que a extradição seja efetivada.