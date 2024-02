Kátia Regina Oliveira é indicada ao Mulheres de Destaque do Ano

Por indicação do vereador Nilson Araújo Radialista, a munícipe Kátia Regina de Pinto Oliveira será homenageada com o Prêmio Mulheres de Destaque do Ano. A honraria contempla mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e defesa dos seus direitos, para que sirvam de exemplo e inspiração. Junto à indicação do nome, o vereador apresenta breve biografia da homenageada.

Kátia Regina Pinto de Oliveira nasceu em Santa Bárbara d’Oeste, passando parte da infância na antiga Usina Cillos. Mãe de duas filhas, Thaís e Tathiane, iniciou sua carreira como manicure aos 15 anos, construindo uma clientela desde jovem. Mudou-se para o bairro Linópolis em busca de melhores condições de trabalho e continuou a aprimorar suas habilidades como manicure.

Mantendo vínculos com suas origens, Kátia participou ativamente da “Turminha da Usina Cillos” por vários anos, contribuindo para eventos que relembravam o passado e beneficiavam entidades assistenciais. “Além de ser mãe e avó, Kátia é uma empreendedora desde a adolescência, uma mulher determinada e admirada por todos que a conhecem”, afirmou o vereador Nilson.

Fabiana Fernanda Fachine é indicada ao Mulheres de Destaque do Ano

Por indicação do vereador Tikinho Tk, a munícipe Fabiana Fernanda Fachine será homenageada com o Prêmio Mulheres de Destaque do Ano. A honraria contempla mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e defesa dos seus direitos, para que sirvam de exemplo e inspiração. Junto à indicação do nome, o vereador apresenta breve biografia da homenageada.

Fabiana Fernanda Fachine, nascida em 1990, em Colina (SP), foi adotada por sua atual família e mudou-se para Santa Barbara d’Oeste ainda recém-nascida. Advogada criminalista desde 2016, formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, é conselheira da OAB São Paulo e presidente da Comissão da Mulher Advogada local. Possui pós-graduação em Ciências Criminais e está se graduando em Investigação e Perícia Criminal pela Faculdade Anhanguera.

“Defensora dos direitos e da democracia, Fabiana concentra seus esforços no combate à violência doméstica e abuso infantil, repudiando misoginia e machismo. Acredita na ressocialização pós-cárcere e promove a representatividade feminina no mercado de trabalho”, afirmou o vereador.

