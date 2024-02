Morte no trânsito cresce no carnaval: 433 em 5 anos

“Por um Carnaval melhor na rua, na avenida e na estrada”, esse é o mote

da nova campanha de conscientização do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP), que começou a ser divulgada ontem (8). O feriado foi palco de 433 óbitos nos últimos cinco anos (de 2019 a 2023, contando da sexta-feira até a quarta-feira de Cinzas). Além disso, 1.354 multas por alcoolemia (incluindo recusas ao teste do bafômetro e apresentação pelos condutores de diferentes níveis de álcool no sangue) foram aplicadas no período, sendo que 979 para motoristas do sexo masculino. Por isso, o público é o principal alvo da campanha.

“Uma das principais responsabilidades da nossa gestão é conscientizar a população de que toda vida importa e temos tolerância zero para o consumo de álcool associado à direção. As campanhas e fiscalizações são essenciais para sensibilizar o comportamento dos cidadãos para uma mudança efetiva de comportamento”, comenta o diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio.

Segundo dados do Infosiga SP, as autuações tiveram como alvo predominante motoristas com idade entre 31 e 40 anos, seguido pelo público mais jovem – entre 18 e 21 anos. A maioria nos municípios de São Paulo, Franca, Marília, Guarulhos e Jundiaí. Além disso, o número de óbitos durante os cinco últimos carnavais também apontou os motoristas do sexo masculino como as principais vítimas. Das 433 mortes, 349 foram de homens de 0 a 80 anos, sendo que a maioria estava na faixa dos 18 a 24 anos (65) O Infosiga-SP é um sistema de inteligência de dados do Governo de São Paulo, coordenado pelo Detran-SP e gerenciado pelo programa Respeito à Vida.

Por isso, além da campanha, a Operação de Direção Segura Integrada (ODSI) neste ano terá o dobro de fiscalizações, em comparação com o mesmo período de 2023 em todo o Estado de São Paulo. O objetivo é conscientizar e alertar sobre a tolerância zero ao álcool no trânsito e respeito às leis, mostrando que toda vida importa.

Campanha O conceito para a nova campanha surgiu a partir do princípio de que o Carnaval de São Paulo está cada vez maior e multicultural. São muitas as opções para os foliões, que comemoram em blocos nas ruas, acompanham os desfiles no Sambódromo ou usam as estradas para viajar. Então, para este ano, o Detran-SP traz o seu samba enredo para a avenida onde o respeito à vida vem em primeiro lugar. A campanha será veiculada em rádios, emissoras de televisão aberta e por assinatura, peças de mobiliário urbano e internet. É composta por filme, spot, banners eletrônicos para redes sociais, além de peças para relógios de rua e pontos de ônibus. Além disso, o Detran-SP, em parceria com o Metrô de São Paulo, fará distribuição de ventarolas com mensagens de conscientização, de sábado a terça-feira, em algumas estações do Metrô das linhas Azul, Vermelha e Verde, como: República, Palmeiras-Barra Funda, Sé, Paraíso, Vila Mariana e Vila Madalena. Outra parceria que será retomada durante a campanha é com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), também para distribuição dos leques em diversas praças de pedágio, como ABColinas, AutoBan, EixoSP, Renovias, Rodoanel, Tamoios e Ecovias. Esses objetos também serão recebidos pelos condutores que forem abordados durante as operações de fiscalização. Como a conscientização é ponto de atenção, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, entrou na ala do cuidado e também fará ações contra a dengue aos motoristas e pedestres. Conscientização constante A tendência de redução nos óbitos no trânsito no Estado de São Paulo, em paralelo ao aumento constante dos sinistros não fatais, confirma a importância das ações e campanhas frequentes de conscientização sobre a necessidade de respeito às leis de trânsito, com vistas à preservação da vida. Toda vida importa; nenhuma morte no trânsito é aceitável. Na última campanha do Detran-SP, que começou a ser veiculada em dezembro, com o início do período de férias escolares, a atual gestão da autarquia sugere de forma bem humorada que, além de seguir as leis de trânsito, os condutores se planejem antes de sair de casa e mantenham seus smartphones guardados, mantendo a tranquilidade, para que “a morte também possa tirar férias”. Sobre o Detran-SP O Detran-SP trabalha incessantemente para prevenir sinistros e preservar vidas, com a meta de organizar um trânsito mais seguro e harmonioso entre todos os modais. O órgão segue comprometido em oferecer serviços de excelência aos cidadãos, baseados em valores como respeito, integridade, segurança e eficiência. Atualmente, está implementando gradualmente a transformação digital para melhorar a qualidade de vida dos paulistas, facilitando o acesso aos serviços públicos. Cerca de 93% dos atendimentos realizados nas unidades do Detran-SP são feitos de forma digital. Como o maior órgão executivo de trânsito do país, o Departamento de Trânsito Paulista é responsável por 28% da frota brasileira, com mais de 32 milhões de veículos registrados e mais de 27 milhões de motoristas habilitados em todo o estado. Mensalmente, emite aproximadamente 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). Em média, são emitidos mais de 136 mil documentos por dia.

