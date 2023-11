Katsu Sando: sanduíche japonês vai virar febre?

O Katsu Sando é uma iguaria japonesa que tem conquistado

o paladar de pessoas em todo o mundo. Trata-se de um sanduíche recheado com um generoso pedaço de carne de porco empanado e frito, até ficar crocante e dourado, finalizado com molho tonkatsu e maionese japonesa, que adicionam um toque de sabor agridoce.

Para aprender a fazer em casa, confira essa receita do ex-MarterChef Eduardo Richard, que serve a iguaria no Lemí, famoso gastrobar de Curitiba (PR):

Katsu Sando

Chef Eduardo Richard – Lemí

Ingredientes (Rendimento: 10 sanduíches)

Sanduíche:

1 kg de barriga de porco

100 ml de shoyu

50 ml de saquê

25 g de alho

20 g de sal

40 g de gengibre

10 g de açúcar

20 fatias de pão de forma branco

Farinha de trigo

Ovo

Farinha panko

Maionese

Picles

Molho tonkatsu

Molho tonkatsu:

120 g de shoyu

30 g de ketchup

20 g de molho inglês

90 g de açúcar

Modo de preparo:

Em uma panela, misture shoyo, ketchup, molho inglês e açúcar para fazer o molho tonkatsu. Ferva até engrossar e reserve.

Cozinhe a barriga de porco por cerca de duas horas em um caldo com shoyu, gengibre, alho, açúcar e sal. Em seguida, espere a carne esfriar, retire a pele e a gordura.

Porcione a barriga de porco nos tamanhos desejados.

Empane com farinha de trigo, ovo e farinha panko.

Frite em óleo a 180°C por cerca de 5 minutos.

Comece a montar o sanduíche. Pegue duas fatias de pão de forma sem casca levemente tostado.

Em uma das fatias, coloque a maionese — no Lemí é utilizada a maionese de gochujang, com pasta de pimenta coreana, a barriga suína e os picles.

Na outra fatia, coloque o molho tonkatsu.

Feche o sanduíche, corte ao meio e sirva.

