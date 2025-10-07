Kifu promulga lei do estádio União Barbarense de interesse cultural e histórico

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Júlio César Kifú, promulgou a Lei Municipal nº 4721, de 6 de outubro de 2025, que declara de interesse cultural, histórico e esportivo o Estádio “Antônio Lins Ribeiro Guimarães”, sede do União Agrícola Barbarense Futebol Clube.

A promulgação ocorreu após a derrubada do veto do Poder Executivo na última semana.

De autoria do vereador Carlos Fontes, a norma reconhece a importância do estádio — localizado na rua 13 de Maio, na Vila Aparecida — como patrimônio da cidade, em razão de sua relevância na história esportiva e cultural de Santa Bárbara d’Oeste.

Kifu e lei: passo para preservação

Com a nova lei, o Poder Executivo deverá adotar as providências necessárias para o reconhecimento do estádio como bem de valor histórico, cultural e esportivo, conforme as normas federais e municipais de preservação do patrimônio.

A norma também estabelece que o processo de tombamento deverá observar princípios e diretrizes de preservação da memória esportiva e cultural barbarense, garantindo a manutenção das características arquitetônicas do estádio e a proteção do imóvel contra danos ou descaracterização.

O texto ainda prevê que, se necessário, sejam realizados estudos técnicos para avaliar a viabilidade de atividades sociais e culturais no espaço, de forma compatível com a preservação do patrimônio.

