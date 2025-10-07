Luz e design: luminárias de piso unem estética e praticidade

Cada vez mais presentes, essas peças cumprem dupla função: iluminam e decoram. A Yamamura ainda destaca outros benefícios e sugere inspirações para o lar Leia + sobre moda e casa

Um ambiente, três ideias diferentes: colunas nas versões metalizada, básica ou escultural / Projeto da arquiteta Larissa Suzuki e fotos de Emerson Rodrigues

As luminárias de piso ou colunas se tornaram queridinhas na decoração! A prova disso é a variedade de modelos disponíveis atualmente, que permite combiná-las a qualquer projeto, independentemente do estilo escolhido. Além da beleza das peças, há uma série de bons motivos para incluir uma delas na residência. A Yamamura preparou um especial sobre o tema. Confira! Personalidade É inegável que a luminária de piso é um item que proporciona elegância ao ambiente. Exatamente por isso, também costuma ser adotada como um artigo decorativo. No entanto, é importante saber que ela representa uma luz de apoio ou complementar. Isso significa que o local terá que contar com outra fonte de luz geral para garantir a luminosidade plena (geralmente vinda de um plafon ou lustre). Dessa maneira, o papel da coluna é valorizar um cantinho especial ou destacar um elemento específico, como um espaço aconchegante de leitura, por exemplo.

Para quem deseja ler um bom livro, uma luminária de piso é a companhia perfeita. Na primeira foto, a peça multiuso inclui uma mesinha. Na segunda imagem, a coluna ao lado da poltrona suspensa trouxe ainda mais charme para o ambiente / Projetos da arquiteta Natalia Guesso e do BMA Studio com fotos de Emerson Rodrigues

Solução para imóveis alugados A maioria delas pode ser conectada diretamente na tomada, sem contar que algumas peças apresentam bateria recarregável. Dessa forma, esse artigo de iluminação evita o quebra-quebra das reformas, sendo uma excelente opção para quem não pode realizar grandes mudanças no apartamento.

Neste projeto do arquiteto Gustavo Vargas, a luminária de piso Curve, em metal e com led integrado, da Yamamura Collection, imprime um visual moderno / Foto de Emerson Rodrigues

Formas de usar As luminárias de piso podem ser encontradas em versões com ou sem cúpula, assim como podem proporcionar efeitos de luz difusa (aconchegante) ou luz focal (direta e que favorece a concentração), isso dependerá de seu formato e materiais utilizados. Veja alguns exemplos: Vários modelos sem cúpula são usados como reforço para áreas de estudos ou trabalho – em razão de suas luzes diretas. No entanto, algumas delas podem ter luzes difusas, sendo boas pedidas para integrar laterais de sofás ou poltronas de áreas sociais. Portanto, antes de escolher o produto, é bom estar atento ao objetivo desejado.

Exemplos de artigos sem cúpula: a primeira tem uma luz mais direta e é indicada para momentos de concentração. A segunda, com efeito difuso, é ideal para compor cantinhos agradáveis / Projetos das arquitetas Margarita Ferrero e Letícia de Nóbrega, com fotos de Emerson Rodrigues

Falando nas peças com cúpulas, aquelas de tecido ou palhinha, por exemplo, geralmente espalham a luz de forma leve e difusa, criando um efeito acolhedor. Já quando as cúpulas são de outros materiais (como madeira e metal) em boa parte das vezes podem criar uma luz mais focada, ou seja, concentrada em uma direção ou um ponto específico. Porém, em caso de dúvidas, sempre procure um profissional da área ou vendedor especialista antes da compra.

Exemplos de modelos em projetos do Studio 19 Arquitetura e do Studio Triarq. Na foto da esquerda, a cúpula de tecido difunde a luz suavemente, enquanto na foto da direita, a cúpula de metal concentra a luz e a direciona para baixo / Fotos de Emerson Rodrigues

Para todos os gostos As peças apresentam design diferenciado, variedade de formatos e de materiais. Segundo a Yamamura, entre os mais utilizados estão: madeira, metal, vidro, pedras diversas, polietileno, acrílico, alumínio, cimento e tecidos diversos, além das próprias combinações entre eles, que garantem mais charme. Décor biofílico Para a decoração da casa de campo ou praia, uma sugestão é a escolha de luminárias de piso com materiais naturais como madeira, cerâmica, fibras, palhinhas e tecidos, pois são capazes de deixar os espaços mais acolhedores.

Luminárias em madeira com diferentes propostas, que combinam com projetos de salas de estar e varandas com plantas diversas e paredes verdes / Projetos dos designers de interiores Henrique Frenda e Eliana Franco, com fotos de Emerson Rodrigues

Combinações A peça pode combinar com os demais elementos do ambiente (exemplo de móveis, tapetes ou paredes) ou então, se destacar através do contraste – como uma luminária colorida em um espaço com cores neutras, por exemplo. O contrário também vale – como incluir uma parede de cor alegre e uma coluna mais neutra. Por fim, só não é indicada a mistura de muitas cores e informações, a fim de manter a harmonia visual.

A coluna na cor terracota combinou com o sofá de tom salmão e se harmonizou com o restante do ambiente. O quadro trouxe mais dinamismo para a composição / Projeto de Degradê Arquitetura e foto de Emerson Rodrigues