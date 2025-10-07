O caso da morte dos três cães que estavam sob a guarda do banho e tosa em Americana teve um novo desdobramento nesta terça-feira (7). O caso que causou grande comoção ganhou novo capítulo com o ingresso na Justiça de uma ação de reparação de danos materiais e morais movida pelos tutores dos três cães que morreram dentro do carro de um estabelecimento de banho e tosa no dia 11 de setembro de 2025.

A ação pede indenização por danos morais no valor de R$ 150 mil, além da reparação de eventuais prejuízos materiais. De acordo com a defesa, o objetivo é responsabilizar judicialmente o estabelecimento pela perda dos animais e pela falha na prestação do serviço contratado.

O caso segue também na esfera criminal. A investigação policial está em andamento para apurar as circunstâncias da morte dos cães e verificar a conduta dos responsáveis pelo banho e tosa.

O episódio mobilizou moradores e a equipe Cadeia Para Maus Tratos, representada na cidade pela Roberta Lima, que cobram providências e maior rigor na fiscalização de empresas que oferecem serviços voltados ao bem-estar de animais de estimação.

Até o momento, o estabelecimento envolvido não se manifestou publicamente sobre a ação judicial.