Cine Concerto Anime celebra Naruto com espetáculo inédito em Americana

O Cine Concerto Anime – edição Naruto, espetáculo que reúne música, audiovisual e cultura pop japonesa, leva uma experiência única e inédita para o Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, nesta sexta-feira (10), a partir das 20h, com a participação da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo. Os ingressos estão disponíveis no site ingressodigital.com. A entrada será solidária: 1 kg de arroz, que será destinado a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Sob a regência do maestro Fhelipe Serafim, a apresentação contará também com a participação do grupo de tambores japoneses Ishin Denshin Wadaiko (Sumaré), do harpista Thiago Burioli e do cantor Lukkyyo, da Akatsuki Band, conhecido pelas interpretações de temas de animes.

O projeto é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal, via Ministério da Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura e idealização e produção da artista Renata Borges. A iniciativa foi contemplada pelo edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022.

O Cine Concerto Anime – edição Naruto reunirá música, audiovisual e performance, celebrando o protagonismo das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, que promove inclusão social e desenvolvimento artístico.

Desde fevereiro, crianças e adolescentes de 5 a 16 anos, acompanhados pela APAM Praia Azul e pelo CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil), participaram de mais de dez oficinas, envolvendo-se em todas as etapas da criação do espetáculo, do planejamento à elaboração de personagens, passando por pesquisa de cosplay, produção gráfica e atividades interativas.

“A proposta do Cine Concerto Anime vai além da música. É sobre dar voz e protagonismo a jovens que muitas vezes não têm espaço para expressar sua criatividade. O universo de Naruto, com suas lições de amizade, perseverança e superação, serviu como inspiração para que cada participante pudesse enxergar sua própria força e valor”, afirma Renata Borges, idealizadora do projeto.

Para o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, a iniciativa consolida o papel da cultura como agente de transformação social. “Projetos como o Cine Concerto Anime demonstram como as políticas públicas adotadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi geram impacto positivo, unindo formação, inclusão e entretenimento de qualidade. É uma ação que fortalece a identidade cultural de Americana e valoriza o talento local, ao mesmo tempo em que conecta a cidade a movimentos contemporâneos da cultura pop mundial”, destacou.

SERVIÇO

Espetáculo: Cine Concerto Anime – edição Naruto

Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase – Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol

Ingressos: ingressodigital.com

Entrada solidária: 1 kg de arroz (destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Americana)

